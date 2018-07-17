Литва скажет Путину и Трампу, как нужно себя вести

После прошедших переговоров Путина и Трампа в Хельсинки депутат Сейма от партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис заявил, что именно Литва способна обозначить вектор направления в отношениях лидеров государств. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Sputnik Литва.

Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Политик заявил, что сейчас настало время перестраивать диалог и выставлять собственные условия, если страна "не хочет оказаться часть меню Трамп-Путин".

"Мы должны смело, даже несколько нагло, сами сесть за стол и предложить меню - не только по поводу решений в нашем регионе, но и в самой России, демократию которой Запад принес в жертву Путину восемнадцать лет назад," - заявил Павиленис.

Кроме того, "заботится" депутат и о судьбе людей, живущих в России и других странах. Он считает, что, помимо россиян, власти Литвы обязаны спасти украинцев, грузин, молдаван, белорусов.

"Они должны выбрать тот альянс, к которому они хотят принадлежать", - дополнил политик.

Беспокоит Павилениса тот факт, что во время переговоров Трамп не упомянул аннексию Крыма Россией, как бы отрицая сам факт агрессии со стороны России. Хотя это по-прежнему главная причина, почему диалог между странами был нарушен.

Ранее "правда.Ру" писала, Путин и Трамп, наконец-то, встретились в Хельсинки. Событие, которого все ждали больше, чем Чемпионата мира по футболу, и которое успели обсудить вдоль и поперек еще до его начала. Причем равнодушным не остался никто, вне зависимости от спектра политических взглядов. Строились теории, возникали и рушились ожидания - и, честное слово, главная опасность по итогам встречи может быть в разочаровании, которое испытали все "ожидающие".

Слишком уж долго нагнетали вокруг этого события ажиотаж. А судя по тому, что мы сейчас можем наблюдать, все прошло просто хорошо. В нормальном рабочем режиме. По итогам закрытых переговоров, которые продлились больше двух часов вместо запланированных полутора, Трамп назвал эту беседу "хорошим началом для всех". И это, в общем-то, если отвлечься от ожиданий "мировых революций" и "глобальных геополитических переделов", которые рисовались иным, лучший вариант.

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