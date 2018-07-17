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Источник Правда.Ру

Российский флот держал на прицеле саммит Трампа и Путина

Политика

Организованный в Хельсинки сенсационный саммит "Путин-Трамп", как пишут источники, прошел под защитой и прицелом Северного флота России.

"Силы Северного флота, прибывшие на военно-морской парад в Петербург, не стали сегодня заводить на рейд, а оставили на якорной стоянке у территориальных вод Финляндии. Атомную лодку и ракетный крейсер наши флотоводцы затащат в Маркизову лужу на потеху публике, только после саммита. Увидим завтра в телевизоре как подводники Северного флота охраняют мирные «глубины» Балтики во время исторического саммита",- рассказывал перед саммитом военно-морской телеграм-канал "Капитан Врунгель".

"И действительно, русские боевые корабли остановились недалеко [от Финляндии]",- отмечали пользователи соцсетей, следя за кораблями с помощью специальных сервисов.

"Есть у американского истеблишмента поговорка - лучше всего переговоры проходят, когда у тебя авианосец на рейде. Трамп, кстати, воплотил ее буквально - во время "диалога с Ким Чен Ыном".Что же, во время вчерашнего саммита с Трампом у Путина был свой "авианосец на рейде",- сообщает известнейший агрегатор "Караульный".

"Ну не авианосец, конечно (старому "Кузе" не до походов - он в ремонте) а тяжелый атомный ракетный крейсер и просто ракетный крейсер",- поясняют его авторы.

"Нет, конечно, это не специально. Боевые корабли просто шли на военно-морской парад в Санкт-Петербурге и на время саммита просто встали на якорную стоянку - передохнуть",- иронизируют они.

"Как и крейсер "Варяг" с БПК "Маршал Шапошников" во время саммита G20 в Брисбене. Ну, того самого, где премьер обещал взять Путина за грудки и вытрясти (русскую) душу, а в итоге брал под лапы коалу и протягивал "изолированному" Путину",- напоминают эксперты.

Это - нормальная практика, устоявшаяся. И не только у нас - в странах, у которых есть настоящие флоты. Действительно, когда Путин был на G20 [в Австралии], в Тихом океане появился ордер кораблей ВМФ России",- сообщил Pravda.ru высокопоставленный источник в Генштабе России.

"Тогда еще маршал авиации Австралии Марк Бинскин успокаивал всех, что русские корабли стоят в международных водах, а это позволено",- добавил он.

"Также российский флот сопровождал лидеров страны во время ОПЕК в Сингапуре в 2009 году, да и у берегов США стоял во время визита Дмитрия Медведева в 2010 году",- напомнил военный.

"Мы не отчитываемся журналистам о поставленных и выполненных учебных и боевых задачах",- сурово ответили Pravda.ru представители Северного флота, предложив обращаться в пресс-службу ВМФ России.

Что же, как говорится - понимающему достаточно?

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Темы ВМФ саммит крейсер авианосец Северный флот Дональд Трамп Владимир Путин подводная лодка авианесущий крейсер
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