Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины

Россия "вынуждена реагировать на все, что происходит вокруг" нее. Так российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию включения в НАТО Грузии и Украины.

По его словам, Москва "крайне отрицательно" отнеслась бы к продолжающемуся продвижению Альянса к границам РФ. Это угроза для безопасности государства, пояснил Путин в интервью журналисту канала Fox News.

Российский лидер напомнил, что когда СССР покидал германскую территорию, было обещано, НАТО не двинется восточнее границ этой страны. Однако двумя волнами войска Альянса продвинулись на землю, где обещали не появляться. Причем, отметил Путин, это произошло "несмотря на наши принципиальные возражения, плевать хотели на наши возражения".

Также собеседник Fox News подчеркнул увеличение военнослужащих НАТО на 10 000 человек в тех точках, где их даже быть не должно, если опираться на ключевые документы, выстраивающие диалог меж Москвой и Альянсом. "Это, конечно, дестабилизирующий фактор. Мы его должны учитывать в наших отношениях", — подчеркнул президент РФ.

Напомним, что 10 лет назад на саммите НАТО в Бухаресте Киеву и Тбилиси было обещано принятие в Альянс.

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