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Автор Дмитрий Плотников

Google для всех раскрыл военные объекты России

Политика

Google раскрыл российские военные и стратегические объекты на своих картах.

Google для всех раскрыл военные объекты России

Пока точно неизвестно, это очередная "ошибка" или намеренная провокация.

Военные и стратегические объекты РФ стали доступны в сервисе Google Maps. А вот такие же объекты других государств по-прежнему скрыты, заявили в Daily Storm.

Теперь пользователи сервиса могут во всех деталях разглядеть всевозможные объекты военной инфраструктуры РФ: летно-испытательный полигон с новейшими самолётами Су-57, хранилище ядерных боеприпасов, пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты и авиационную базу.

В компании Google произошедшее еще никак не комментировали. Поэтому пользователи Интернета гадают, что это было – спланированная провокация или "ошибка" сервиса.

Следует напомнить, что раньше отличился Google Переводчик. Он предложил заменить словосочетание "дорогие русские" на "мёртвые русские". В компании сказали, что якобы произошла "ошибка", которую "срочно исправили". Сейчас Google Переводчик пока больше не желает русским смерти.

А тем временем Роскомнадзор требует от сервиса Google восстановить доступ к YouTube-каналу филиала ВГТРК в Чечне.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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