Google раскрыл российские военные и стратегические объекты на своих картах.
Пока точно неизвестно, это очередная "ошибка" или намеренная провокация.
Военные и стратегические объекты РФ стали доступны в сервисе Google Maps. А вот такие же объекты других государств по-прежнему скрыты, заявили в Daily Storm.
Теперь пользователи сервиса могут во всех деталях разглядеть всевозможные объекты военной инфраструктуры РФ: летно-испытательный полигон с новейшими самолётами Су-57, хранилище ядерных боеприпасов, пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты и авиационную базу.
В компании Google произошедшее еще никак не комментировали. Поэтому пользователи Интернета гадают, что это было – спланированная провокация или "ошибка" сервиса.
Следует напомнить, что раньше отличился Google Переводчик. Он предложил заменить словосочетание "дорогие русские" на "мёртвые русские". В компании сказали, что якобы произошла "ошибка", которую "срочно исправили". Сейчас Google Переводчик пока больше не желает русским смерти.
А тем временем Роскомнадзор требует от сервиса Google восстановить доступ к YouTube-каналу филиала ВГТРК в Чечне.
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