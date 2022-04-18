Член Госдумы РФ: "Сваты" и другие проекты преступника Зеленского надо запретить

Российский парламентарий Султан Хамзаев выступил за ограничение продуктов компании "Квартал-95". Известно, что её создателем является украинский лидер Владимир Зеленский.

"Время "Сватов" и других увеселительных передач за авторством компании Зеленского должно быть закончено! Его актёрская маска сорвана!" — заявил член Госдумы РФ в беседе с РИА Новости.

Вместе с этим депутат назвал главу Украины преступником. Он не должен получать деньги россиян, подчеркнул парламентарий. Также он сообщил о депутатском запросе на имя руководителя Минкультуры РФ Ольги Любимовой с призывом внимательно изучить произведения "Квартала-95".

Известно, что до избрания президентом Украины Зеленский занимал пост художественного руководителя студии. Его знали как комедийного артиста и сценариста.