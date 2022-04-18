Политолог Фёдоров: в словах Макрона по "геноциду" на Украине нет подтекста

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине, отметив при этом, что украинцы и русские являются братскими народами. Однако в этом случае не может идти никакой речи о дружественном жесте, считает политолог Сергей Фёдоров.

Эксперт объяснил в беседе с NEWS.ru, позицию французов тем, что они понимают под термином "геноцид" специальное уничтожение этноса или нации во время военных действий.

Кроме того, Макрон ранее в интервью заявлял, что русские и украинцы практически один народ, с небольшими различиями, что очень не понравилось президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнил политический аналитик.

По его мнению, говорить, что русские стараются уничтожить этнических украинцев, абсурдно, а к трагической для этой Украины ситуации привела её тупиковая политика.

Однако не стоит искать какой-то политический подтекст или проявление симпатии в позиции французов, считает эксперт. Отношение Франции к России он назвал достаточно жёстким и прагматичным

"Это наши иллюзии — в попытках найти какие-то нотки дружбы. Их нет, есть национальные интересы. Всё в рамках официально установленного в мире определения термина "геноцид" и не более того, — заключил Фёдоров.