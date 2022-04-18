Советник офиса президента Украины Арестович утомил даже своих

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович не устаёт делать различные неадекватные заявления и комментарии, касающиеся спецоперации на Украине.

Даже одиозный мэр Днепра Борис Филатов высказал недовольство постоянными выступлениями советника офиса президента Украины и попросил "унять поток его сознания".

Филатов не одобряет публичные заявления Арестовича и уверен, что высказывания советника президента вредоносны.

"В офисе президента должны как-то подумать, унять его поток сознания, - заявил мэр Днепра".

Ранее уже сообщалось, что один из главных пропагандистов киевского режима, советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался в распространении фейков, в том числе о Буче, где украинские неонацисты устроили кровавые убийства мирных граждан.

А накануне он в эфире украинского телеканала вообще заявил, что поражение и уничтожение в Мариуполе украинских войск является стратегической победой для президента Зеленского.

Еще одно из "гениального" от Арестовича: "Где-то к 28-35 гг., мы будем иметь совершенно иной геополитический ландшафт в треугольнике уже Берлин — Константинополь — Казань, звездой посреди которого будет сиять Киев".