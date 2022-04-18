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Автор Петр Ермилин

Политолог Баширов: где закончится прокси-война с НАТО, никто не понимает

Политика

Прокси-война с НАТО идёт, а где она может закончиться, никто не понимает. Такое мнение высказал российский политолог, политтехнолог Марат Баширов.

Политолог Баширов: где закончится прокси-война с НАТО, никто не понимает

Эксперт считает, что розовые очки упали уже у многих в России. Стало очевидно, что военные НАТО готовили ВСУ не к обороне, а к наступлению на Донбасс и Крым, для чего хотели разместить вдоль границ грязные ядерные бомбы, угроза применения которых должна была сдерживать ВС России от вмешательства. В связи с этим политолог напомнил заявления президента Украины Владимира Зеленского и поставку ядерных материалов в Харьковский физтех.

По словам аналитика, становится теперь понятна и роль нацбатов — это запугивание населения Украины, которое симпатизирует России, и выполнение карательных функций в городах.

Однако НАТОвцы не успели поставить свои вооружения на Восточный военный узел и к Крыму, это должно было состояться после операции с ядерным оружием, добавил Баширов в своём Telegram-канале. Он напомнил, что обучение Нацбатов и ВСУ шло в течение восьми лет с 2014 года и для повышения эффективности в ВСУ постоянно работают на постоянной основе инструкторы и штабные офицеры НАТО.

Эксперт также отметил, что все западные военные корабли ушли из Черного моря сразу после начала СВО на Украине. По его мнению, в кейсе с ракетным крейсером "Москва" также "торчат" уши НАТО.

"Прокси-война с НАТО идёт, и где она может закончиться, никто не понимает. Мы получили преимущество, начав СВО первыми, мы узнали о мощи подготовки ВСУ и сделали тактические выводы. Да, были заблуждения, но мы сейчас играем белыми, у нас есть необходимый темп стратегической атаки, преимущество в технической мощи, хотя мы и получили чувствительный удар по нашим ВМФ. Но, долго ли такой статус кво будет сохраняться? Натовцы тоже начинают снимать розовые очки", — заключил политолог.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы нато крым россия украина донбасс владимир зеленский
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