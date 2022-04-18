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Автор Ольга Лебедева

Захарова: Германия участвует в "военно-биологической деятельности" на Украине

Политика

Берлин координировал свои работы по изучению биопатогенов с союзниками из США.

Захарова: Германия участвует в "военно-биологической деятельности" на Украине

Об этом в интервью RT рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, с 2013 года под эгидой Федерального министерства иностранных дел Германии правительство страны реализует Немецкую программу биобезопасности (GBP), которая включает партнерские проекты с государственными учреждениями и исследовательскими организациями в целевых странах.

Украина такой страной стала в 2014 году. В созданных на её территории биолабораториях трудились немецкие специалисты из Института микробиологии Вооруженных Сил Германии (Мюнхен), Института Фридриха Леффлера (остров Грайфсвальд-Римс), Института тропической медицины Бернхарда Нохта (Гамбург) и Института Роберта Коха (Берлин), которые специализируются на исследованиях смертоносных биологических агентов. Именно на Украине они проводили "практические эксперименты".

  • "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове является основным украинским контрагентом Института микробиологии Вооруженных сил Германии с 2016 года. У них есть совместный проект под названием" Инициатива по биологической безопасности и биологической защите в управлении зоонозными рисками на внешних границах Европейского Союза”. Тот факт, что ее официальной целью является "улучшение ситуации с биологической обороной и безопасностью” в Украине, "особенно на востоке страны", вызывает риторический вопрос о том, какую границу немецкие военные биологи считают внешней границей в целях своих профессиональных интересов. Это российско-украинская граница?

При этом немецкие военные долгое время намеренно запугивали своих украинских коллег и фактически психологически натравливали их на республики Донбасса", — сказала Захарова.

Представитель российского МИД подчеркнула, что по мере продвижения специальной военной операции российские вооруженные силы обнаруживают всё новые документы, подтверждающие, что Германия "тесно координировала свою работу по биологической безопасности со своими американскими союзниками и ее специалисты были вовлечены в опасные исследования".

"Мы призываем немецких официальных лиц немедленно прекратить распространение ложных утверждений о намерениях нашей страны использовать оружие, запрещенное международным правом. Мы считаем, что такие заявления могут только подтолкнуть неонацистские батальоны к совершению ужасных провокаций, и моральная ответственность за их трагические последствия будет разделена Берлином", — сказала Мария Захарова.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина германия мария захарова
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