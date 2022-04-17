Глава МИД Украины Кулеба: Мариуполя больше нет

Сегодня был определяющий день для Мариуполя и металлургического комбината "Азовсталь".

И, как завил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью для Face the Nation: "Ситуация в Мариуполе тяжелая с военной точки зрения и разбивающая сердце. Города больше не существует. Остатки украинской армии и большая группа гражданских лиц фактически окружены российскими войсками".

Вместе с этим Кулеба утверждает, что украинские военные продолжают бороться.

Позже в интервью CBS News Кулеба заявил, что Мариуполь может стать "красной линией" в переговорах с Россией.

А тем временем Минобороны отметило, что штурмовать подвалы "Азовстали" не будут. Коридоры там узкие, они нашпигованы минами и хорошо простреливаются. Потому всю площадь металлургического комбината сначала разобъют фугасными авиабомбами ФАБ-3000, которые сбросят стртегические сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.

Такие бомбы нарушат целостность подвальных помещений. А потом бандеровцев начнут выжигать термобарическими зарядами из ТОС-1А "Солнцепек".