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Автор Дмитрий Плотников

Монтян: украинцев, бежавших в Германию, удивило что там надо работать

Политика

Политический аналитик и блогер Татьяна Монтян рассказала, что "вдруг" обнаружили приехавшие в Германию граждане Украины, столкнувшиеся с необходимостью трудоустройства.

Монтян: украинцев, бежавших в Германию, удивило что там надо работать

Монтян говорит, что приехавшие в Германию украинцы "внезапно" обнаружили, что немцы не готовы вечно обеспечивать их пособиями, а работа, на которую украинцы могут там устроиться, довольно тяжела и оплачивается не очень хорошо.

ФРГ является целью для многих едущих в Европу под видом беженцев, украинцев. У выходцев с Украины там "вдруг" наступило неожиданное осознание реалий. Выяснилось, что Германия не намерена вечно выплачивать беженцам пособия – украинцев призывают искать работу. Но для хорошей работы нужен высокая квалификация и знание языка. Без этого заработная плата будет равна пособию, сообщает "Экономика сегодня". 

"Внезапно прозрели. Оказывается, сидеть на пособии им никто не даст – надо устраиваться на работу. Но печаль в том, что за работу без языка и навыков платят примерно столько же, сколько составляет пособие. И тут они обнаруживают, что не в сказку попали. Это на Украине можно на работе играться в шарики в соцсетях, пилить ногти и так далее. А в Германии на работе принято работать", — говорит политический аналитик.

Монтян уверена, что на пособиях сидеть не получится, однако и работать им смысла мало, потому что работаешь, а для ведения богемного образа жизни платят мало.

Особое внимание блогер уделяет "беженцам", поехавшим в ЕС на дорогих авто. Такие украинцы, тоже пытаются получить от ФРГ деньги, в том числе на обслуживание автомобилей. Аргументируют это украинцы паспортом.

"Мне кидали пост какой-то девушки, которая интересовалась: вот, она приехала на своей машине, пробила колесо и поломала обод. Загнали машину в сервис, и она спрашивает, можно ли получить с немецкого правительства 500 евро компенсации за ремонт авто. Я долго смеялась", — рассказывает Монтян.

Отношение жителей Европы к украинцам меняется каждый день. Так, в Эстонии сейчас обсуждается преступный образ жизни и инфекции украинцев, способные угрожать здоровью и благополучию местных жителей.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы беженцы германия евросоюз
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