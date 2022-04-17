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Автор Дмитрий Плотников

В Британии сотни секс-преступников избежали судимости, просто извинившись

Политика

В Великобритании сотни секс-преступников смогли избежать судимости, просто извинившись.

В Британии сотни секс-преступников избежали судимости, просто извинившись

По информации британского МВД, за предыдущие 2 года путём "общественного урегулирования" разрешили около 870 дел, 5 из которых связаны с изнасилованием детей.

Как пишет издание The Mirror, мера предполагает, что ответственные за сексуальные домогательства люди признают свою вину и приносят извинения, поэтому постоянная отметка о совершении преступления им не грозит, сообщает RT.

У пострадавших узнают мнение по поводу такого рода наказания, однако "определяющего" значения их точка зрения не имеет, сказано в официальных рекомендациях.

"Это совершенный позор то, что при нынешнем правительстве ужасающие преступления остаются безнаказанными", - заявляет теневой глава министерства внутренних дел Иветт Купер.

А тем времееннем, в ООН осудили предложение британского премьера Бориса Джонсона отправлять мигрантов в Африку.

Программу по выселению нелегалов в Руанду он озвучил в четверг. За это Великобритания пообещала инвестировать £120 млн в экономическое развитие африканской страны.

Однако, как пишет The Guardian, представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Джиллиан Триггс идею не оценила.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы борис джонсон изнасилование великобритания
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