Удивился даже Гордон: Кличко снова всех поразил "великой" цитатой

Украинский боксёр Владимир Кличко часто поражает всех "гениальностью и непредсказуемостью" своих цитат.

Вот и очередной раз брат мэра Киева, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, в очередной раз поразил всех "великой" цитатой. Смысл очередной "гениальной" цитаты бывшего чемпиона мира разгадать, конечно, можно. Однако бесценная сама формулировка.

Так, сперва украинский журналист заявил, что ничего и никого не боится, так как у него есть "мощная крыша" — братья Кличко. После чего Гордон спросил непосредственно у Кличко, "могу ли я спать спокойно".

"Давайте не будем тянуть одеяло на себя, извиняюсь, но не извиняюсь. Кто в списке, кто не в списке, каждый, кто находится в Украине, сегодня образно говоря в списке", — на полном серьёзе ответил Владимир Кличко.

Гордон был в некотором замешательстве.

А меж тем его брат-мэр объявил о переименовании в столице Украины сквера Дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя.

По его словам, Киевсовет также распорядился до 9 мая сменить названия других объектов города, в том числе улиц, проспектов и станций метро, названных в честь российских деятелей.

Ранее такое же решение приняли в Ужгороде и Ивано-Франковске, где одной из улиц досталось имя члена организации националистов Николая Арсенича-Березовского.