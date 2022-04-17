Володин: Зеленский должен вывести войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский должен вывести военных из Донбасса и фиксировать обязательства по Крыму, если лидер Незалежной думает о стране, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как пояснил Володин, другого пути у Зеленского нет.

"Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Володина о том, что Киев специально затягивает переговоры, чтобы выиграть время. Как подчеркнул спикер Госдумы, параллельно президент Украины обращается к НАТО с просьбой обеспечить Киев военной помощью.