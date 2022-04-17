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Автор Антон Уткин

Украина уже не стесняется брать в заложники иностранных граждан

Политика

Украинские нацисты и ВСУ не только прикрываются мирными гражданами как "живым щитом", но и держат в заложниках иностранцев. Об этом сообщила глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Украина уже не стесняется брать в заложники иностранных граждан

Украина больше не считается с международным гуманитарным правом, отметила Мария Захарова. Силовые ведомства киевского режима насильно удерживают иностранных граждан, причём не в качестве пленных, а как заложников.

Некоторое время назад стало известно, что украинскими националистами захвачены экипажи двух мирных судов, принадлежащих иностранным державам. Команду одного корабля — болгарской "Царевны", удалось освободить российским Вооруженным силам. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что среди спасённых моряков 14 человек являются гражданами Болгарии и один украинцем.

Российские армейские подразделения вместе с ополченцами ДНР сумели эвакуировать мирный экипаж в Донецк, откуда болгарские граждане были отправлены на родину. По сообщению премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, моряки уже находятся на территории страны.

"Наверное, у них появятся вопросы к своему руководству: почему оно наказывает тех, кто их спас, и поддерживает украинцев, которые поставили под угрозу их жизнь и здоровье?" — задаётся вопросом Мария Захарова.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы всу украина мария захарова
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