"Надо зажать Россию": Зеленский призвал мир готовиться к ядерной войне

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир готовиться к ядерной войне.

Он выразил убеждённость, что Россия якобы вполне может задействовать оружие "Судного дня". Чтобы такого не допустить, Зеленский порекомендовал всем странам действовать прямо сейчас: "Надо зажать Россию".

В разговоре с представителями СМИ украинский президент оценил вероятность реального применения Москвой ядерного арсенала.

По мнению Зеленского, не следует просто сидеть и ждать момента, когда Кремль задействует ядерное оружие "Судного дня": "Миру надо готовиться к этому".

Это нужно делать не только путём увеличения количества бункеров, но и через постоянный диалог, через требования подписания документов, гарантирующих отказ от этих шагов, полагает украинский лидер.

"Надо зажать их так, чтобы у них не было даже мысли об этом", - подытожил Зеленский.

Россия якобы может применить любой тип оружия, уверен глава Незалежной и выражает уверенность, что до конца доверять России будто бы невозможно.

А тем временем боевики из "Азовстали" настойчиво просят Киев разрешить сложить оружие и сдаться в плен. При этом, представители Уиева в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям "военного времени".