Baijiahao: Президент-клоун своими капризами завел Украину в тупик

Во время своей избирательной кампании Владимир Зеленский пообещал принести мир на Украину, но слова оказались ложью. Сейчас капризы президента-клоуна перевели кризис в вооружённый конфликт, пишут эксперты китайского издания Baijiahao.

Владимир Зеленский предпочитал игнорировать желание России обеспечить собственную национальную безопасность. Вместо того, чтобы адекватно оценивать ситуацию и заботиться о благополучии граждан страны, украинский президент стремился присоединиться к НАТО и рассуждал появлении у Украины ядерного оружия, считает автор Baijiahao. Издание "ПолитРоссия" опубликовало перевод статьи.

"Капризное поведение президента-клоуна поставило украинский народ в тяжелое положение", — говорится в публикации.

В материале подчеркивается, что даже решение Владимира Путина начать военную спецоперацию не заставило сделать Зеленского правильные выводы. Власти в Киеве продолжают свои капризы, невзирая на серьёзную опасность для украинцев. Заявив на переговорах с Россией о согласии на нейтральный статус и отказавшись от вступления в Североатлантический альянс, уже через несколько часов Украина взяла свои слова назад.

Если дела пойдут так и дальше, это приведёт к углублению украинского кризиса. Тогда все усилия Соединённых Штатов по спасению киевского режима окажутся бесполезными, делает вывод Baijiahao.