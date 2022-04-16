"В ближайшие два месяца": Хазин описал сценарий скорого распада ЕС на три части

Российский экономист Михаил Хазин описал сценарий скорого неминуемого распада ЕС в ближайшие 2 месяца в случае дальнейшей антироссийской политики.

В эфире канала "Интерпретация" эксперт высказал мнение, что Европейскй союз ждет неминуемый распад в ближайшие два месяца.

Евросоюз с самого начала представлял малоэффективную структуру, не имевшую запаса прочности. Ситуация не минувшие годы не изменилась. Кроме этого, в условиях санкций Запада Евросоюз оказался не способен поддерживать собственное существование без помощи со стороны Вашингтона, но США не торопятся идти навстречу союзникам, да еще и под предлогом борьбы с Россией сами нещадно грабят Европу.

При таком положении дел ЕС не продержится более двух месяцев, считает экономист. Глубокий экономический кризис и наплыв огромного количества беженцев с Украины уже запустили процесс распада. И если Евросоюз не пересмотрит свое отношение к России, избежать печальной участи ему вряд ли удастся. Хазин придерживается мнения, что Европа поделится на три части.

Первый блок представит этакая Австро-Венгрия. В состав этой части также войдут Словения и Чехия. Также к ним примкнут северные провинции Италии и южные земли ФРГ, без раздробления которой распад ЕС эксперт считает невозможным.

"Абсолютно очевидно, что при распаде ЕС Прибалтика отойдет к Евразийскому союзу, то есть к России. Также присоединятся Польша и условный ГДР – вторая часть раздробленной Германии", – цитирует ФАН Хазина.

Западная Европа окажется под контролем США или Британии. Тут все зависит от того, как договорятся Вашингтон и Лондон. Шансов на сохранение Евросоюза в нынешнем виде аналитик практически не видит.