Джо Байден покинет пост в Белом доме по принципу Брежнева

Окружение Джозефа Байдена готовит смену действующему президенту по принципу генсека СССР Леонида Брежнева. Такой вывод сделал журналист и политэксперт Олег Пахолков, основываясь на состоянии здоровья главы Белого дома.

В мировых СМИ всё чаще появляется информация, что Байден допускает оговорки, путается в именах и должностях коллег. Опубликованный накануне ролик показал попытку президента США пожать руку невидимке. Глава Соединённых Штатов всё меньше похож на адекватного человека, считает директор сети изданий bloknot Олег Пахолков.

В ноябре текущего года Джо Байдену исполнится 80 лет, он является "действительно очень старым человеком", отметил Пахолков. Несмотря на то, что старости не удастся избежать никому, окружение главы Белого дома предпочитает его не жалеть, что напоминает ситуацию с Леонидом Брежневым. Генсека СССР также "не отпускали" с занимаемого поста, как бы он не просил.

"Я думаю, что Байден тоже просится уйти с поста президента США. Потому что он реально устал", — уверен эксперт.

Главная опасность сложившейся ситуации: совершенно непонятно, кто сейчас управляет Америкой. На волне битвы против Трампа администрацию США возглавил совершенно больной, мало что понимающий человек. В наступившее тяжёлые времена хотелось бы понимать, кто "нажмёт на красную кнопку", резюмировал Олег Пахолков.