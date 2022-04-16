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Автор Ольга Лебедева

Представителям "недружественного" Евросоюза Москва указала на дверь

Политика

Министерство иностранных дел России объявило 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата в ответ на "недружественные действия” Евросоюза.

Представителям "недружественного" Евросоюза Москва указала на дверь

В пятницу в МИД был вызван глава делегации Европейского Союза Маркус Эдерер, которому выразили "решительное возражение” против необоснованной высылки 19 сотрудников Постпредства России при ЕС и Евратоме.

"Российская сторона заявила, что ЕС несёт ответственность за последовательное разрушение архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества, которая создавалась десятилетиями”, — говорится в заявлении нашего министерства.

Эдереру также напомнили о необходимости соблюдения ЕС Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

"В ответ на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и в ближайшее время должны будут покинуть территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

"Права не имеете!"

Евросоюз уже назвал решение РФ "неоправданным и необоснованным". Пресс-секретарь блока Питер Стано заявил, что эта мера является "чистым возмездием”, которое "только углубит изоляцию России”.

"Европейский Союз решительно призывает Кремль вернуться к соблюдению международных правил и совместному подходу к международным отношениям”, — написал Стано в Twitter.

Напомним, 5 апреля ЕС объявил 19 российских дипломатов персонами нон грата, заявив, что они "занимаются деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу”. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда предупредила, что ЕС должен ожидать "соответствующих мер” в ответ.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы евросоюз мид россии
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