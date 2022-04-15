Безпалько: Европа терпит хамство Киева из-за хозяев в Вашингтоне и Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский "сердит" на ФРГ и Венгрию из-за газа.

Но поскольку Киев пользуется покровительством Вашингтона и Брюсселя, хамские и агрессивные заявления сходят ему с рук, хотя и вызывают раздражение.

Это заявил член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Если говорить о недовольстве Германией и Венгрией из-за поставок энергоресурсов из России, то речь идёт о недавнем интервью Зеленского британскому BBC. Тогда он обвинил Берлин и Будапешт в том, что они блокируют решение о введении эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ.

Безпалько отметил, что пока у Украины нет прямого конфликта со странами Евросоюза. Но Киев значительно расширил диапазон дозволенного. А такая смелость объясняется тем, что за спиной Зеленского виднеется тень Вашингтона.

Аналитик уверен, поскольку Киев пользуется покровительством хозяев из Вашингтона и Брюсселя, хамские заявления сходят ему с рук, хотя и уже давно вызывают раздражение. Безпалько в беседе с Nation News подчернул, что на самом деле Украина сегодня не может ни на что и ни на кого влиять. Её дерзкое поведение прощают, потому что используют Киев для борьбы с РФ, подытожил эксперт.