Сатанисты США начали собирать деньги для украинских "коллег"

Сатанисты США начали собирать деньги для своих "коллег" из Украины. Они уже сообщили, что поддерживают действия бандеровцев и хотят помогать украинским последователям дьявола.

Адепты "Храма сатаны" из известного американского города Салем объявили о сборе денежных средств для украинских сатанистов. В социальных сетях они уже сообщили, что выступают за мир, однако при этом поддерживают действия армии Украины.

Надо отметить, что салемские сатанисты занимаются в основном тем, что гадают на картах Таро, слушают лекции о вреде расизма, учат детей расписывать мётлы и устраивают разные ритуалы. Почему слушающие лекции о вреде расизма стали поддерживать ВСУ, где служат открытые неонацисты, не очень понятно.

Напомним, Запад с самого начала занял твёрдую позицию по поддержке киевского режима и не замечает военных преступлений ВСУ вроде обстрелов городов.

При этом именно западная позиция и позиция Украины стала поводом для начала военной специальной операции. Президент РФ Владимир Путин ещё в 2021 году предупреждал, что если Запад не отведёт силы НАТО и не даст гарантии нераспространения Блока на Украину, то на это последует военно-технический ответ.