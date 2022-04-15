Руководитель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила о своих доходах за прошлый год. По данным из декларации, политик заработала 38,9 млн рублей.
Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте Центробанка. Выяснилось, что Набиуллина владеет
При этом муж главы ЦБ получил в 2021 году 55,4 млн рублей. Доходы супруга Набиуллиной увеличились на 24%.
Ранее на сайте Кремля обнародовали декларации сотрудников Кремля. Самым высокооплачиваемым работником оказался руководитель делегации Москвы на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он за 2021 год заработал 106,8 млн рублей.
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