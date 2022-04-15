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Автор Евгения Васильева

Глава Центробанка РФ Набиуллина заработала почти 39 млн рублей за 2021 год

Политика

Руководитель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила о своих доходах за прошлый год. По данным из декларации, политик заработала 38,9 млн рублей.

Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте Центробанка. Выяснилось, что Набиуллина владеет

  • машиной Jaguar S-Type,
  • квартирой, площадь которой составила 112,2 квадратного метра.

При этом муж главы ЦБ получил в 2021 году 55,4 млн рублей. Доходы супруга Набиуллиной увеличились на 24%.

Ранее на сайте Кремля обнародовали декларации сотрудников Кремля. Самым высокооплачиваемым работником оказался руководитель делегации Москвы на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он за 2021 год заработал 106,8 млн рублей.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
центробанк владимир мединский эльвира набиуллина
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