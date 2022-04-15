Мединский оказался самым высокооплачиваемым работником Кремля в 2021 году

Бывший министр культуры России, помощник президента Владимир Мединский получил самую большую в Кремле зарплату. По данным декларации, доходы главы делегации РФ на встречах Москвы и Киева за прошлый год достигли 106,8 млн рублей.

Декларации чиновников опубликовали на официальном сайте администрации лидера нашей страны Владимира Путина. Известно, что в 2020 году Мединский заработал 17,6 миллионов рублей.

Также выяснилось, что руководитель администрации российского президента Антон Вайно получил 11,7 млн рублей. Его заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко заработали 12,3 и 27,3 млн рублей. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что его доходы составили 14,5 млн рублей.

Ранее в Pravda.Ru проанализировали заявления Мединского после российско-украинских переговоров. Как написали в издании, Москва выполнит задачи спецоперации по принуждению к миру.