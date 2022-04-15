Хинштейн предложил сделать почтовую марку в честь героев спецоперации

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил выпустить серию почтовых марок, посвящённых Героям России — людям, удостоенным этого звания за участие в спецоперации на Украине.

Он заявил на заседании общественного совета партийного проекта "Единой России" "Историческая память", что эти люди заслужили увековечивание памяти за защиту территорий Луганской и Донецкой областей. Кроме того, Хинштейн выступил за создание марок, посвящённых городам трудовой доблести.

"Мне кажется, будет правильно, если мы также выдвинемся с инициативой об издании марок в этом году, посвященных Героям Российской Федерации, удостоенным этого звания именно за участие в специальной военной операции", — подчеркнул Хинштейн.