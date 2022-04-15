Международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на проявление открытой русофобии в западных странах, заявил глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев.
По его словам, "толерантным" Запад только кажется, на самом деле, там "глубоко запрятан" расизм, в том числе по отношению к русским.
"Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле на Западе очень глубоко запрятан расизм… И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется", — пояснил глава СПЧ в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул Фадеев, власти России пытаются защитить своих граждан за рубежом, однако, здесь необходимо содействие и с другой стороны. Однако его нет и положение дел усложняется, поскольку "изменить ксенофобскую, расистскую атмосферу" тяжело.
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