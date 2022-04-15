В Госдуме предложили объявить налоговую амнистию на ввоз яхт и самолётов

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что правительству необходимо рассмотреть возможность введения налоговой амнистии на ввоз в страну круизных судов, яхт и самолётов.

По словам депутата, это позволит "развязать руки" туристическому бизнесу. Речь идёт об установлении нулевых ставок ввозной таможенной пошлины и налоговых платежей для вышеперечисленных судов, зарегистрированных за границей, которыми владеют российские граждане.

"Регистрация таких судов в портах на территории Российской Федерации позволит обеспечить воздушный и морской флот новыми современными судами, доступными для внутреннего и въездного туризма, что даст дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему и рабочие места"", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

При этом под налоговую амнистию яхты и самолёты могут попасть только при условии перерегистрации.