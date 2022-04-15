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Автор Екатерина Широкова

В Госдуме призвали создать международную "антинатовскую" коалицию

Политика

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что миру необходимо создать антинатовскую международную коалицию. Как подчеркнул депутат, Североатлантический альянс создал "плацдарм для нападения" на Украине.

В Госдуме призвали создать международную "антинатовскую" коалицию

По словам Шеремета, в НАТО перешли все границы дозволенного и напрямую угрожают России.

"Сегодня они эшелонами направляют на Украину оружие, неся прямую угрозу нашему государству. Распространение натовской чумы нужно остановить на подходе к нашим границам. Считаю, что настало время для создания международной антинатовской коалиции", — пояснил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что в коалицию могут войти страны, с которыми есть Договор о коллективной безопасности. Кроме того, к организации могут присоединиться Китай и Индия. По словам Шеремета, у России гораздо больше друзей, чем кажется.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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