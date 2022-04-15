Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что миру необходимо создать антинатовскую международную коалицию. Как подчеркнул депутат, Североатлантический альянс создал "плацдарм для нападения" на Украине.
По словам Шеремета, в НАТО перешли все границы дозволенного и напрямую угрожают России.
"Сегодня они эшелонами направляют на Украину оружие, неся прямую угрозу нашему государству. Распространение натовской чумы нужно остановить на подходе к нашим границам. Считаю, что настало время для создания международной антинатовской коалиции", — пояснил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что в коалицию могут войти страны, с которыми есть Договор о коллективной безопасности. Кроме того, к организации могут присоединиться Китай и Индия. По словам Шеремета, у России гораздо больше друзей, чем кажется.
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