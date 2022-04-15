Политолог Сатановский не исключил, что "Москва" стал жертвой диверсии

Инцидент с ракетным крейсером "Москва", который затонул в четверг во время буксировки после полученных во время пожара на борту повреждений", породил множество слухов и версий.

Минобороны России сообщило, что из-за возгорания на борту сдетонировали боеприпасы, что повредило корабль и он, потеряв устойчивость, затонул во время штормового волнения.

Украинские власти поспешили записать на свой счет "победу" и начали трубить "об успехах ВСУ". По словам политолога Евгения Сатановского, эти заявления Киева "не выдерживают никакой критики" и вообще "выглядят дёшево, жалко и неубедительно".

Однако, как он заявил в прямом эфире программы "Соловьев LIVE", пожар на борту флагманского судна ВМФ России "вызывает ряд вопросов", ответы на которые будут искать "компетентные органы".

"Я понимаю, что есть человеческий фактор, есть технический фактор. Понимаю, что расследование будет вестись в закрытом режиме — и я последний человек, который потребует срочно доложить о его результатах", — заявил Сатановский, отметив при этом, что "ничего нельзя исключить".

Но один неудобный вопрос о причине пожара на "Москве" политолог всё же задал:

"Чудовищные вещи случаются на ВМФ во все времена… Но меня сейчас волнует вопрос: а не диверсия ли?"