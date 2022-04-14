Зеленский рассказал о снижении возможностей для переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский убеждён, что гибель мирных жителей в городе Буча сузила возможности для переговоров с РФ.

Глава Украины заявил, что мирные переговоры с представителями России затруднены после событий в Буче.

"Буча способствует снижению [возможностей для мирных переговоров]", — цитирует слова Зеленского ТАСС.

Президент Украины отметил при этом, что дело "не в нём, а в России".

Ранее руководство Украины обвинило в массовых убийствах мирного населения города Бучи военных РФ.

Владимир Зеленский попросил у Евросоюза ежемесячные выплаты в сумме 7 млрд долларов на покрытие социальных выплат и зарплат. На Западе уверили, что постараются помочь Украине, где сейчас проводится специальная военная операция.