Президент Украины Владимир Зеленский убеждён, что гибель мирных жителей в городе Буча сузила возможности для переговоров с РФ.
Глава Украины заявил, что мирные переговоры с представителями России затруднены после событий в Буче.
"Буча способствует снижению [возможностей для мирных переговоров]", — цитирует слова Зеленского ТАСС.
Президент Украины отметил при этом, что дело "не в нём, а в России".
Ранее руководство Украины обвинило в массовых убийствах мирного населения города Бучи военных РФ.
Владимир Зеленский попросил у Евросоюза ежемесячные выплаты в сумме 7 млрд долларов на покрытие социальных выплат и зарплат. На Западе уверили, что постараются помочь Украине, где сейчас проводится специальная военная операция.
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