Матвиенко назвала задержание Медведчука "борьбой с инакомыслием"

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что задержание Виктора Медведчука — это преследование за политические взгляды.

"Тревожно за коллегу-парламентария Виктора Медведчука. Не только за его здоровье, но и за его жизнь. Налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма", — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Медведчук был главой оппозиционной украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Когда его начали подозревать в государственной измене, он был отправлен под домашний арест в начале мая 2021 года.

12 апреля Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, надел украинскую военную форму, чтобы его не узнали и пытался скрыться от правоохранительных органов. Однако не помогло, и служба безопасности Украины по личному поручению президента Владимира Зеленского поймала Медведчука. Его назвали предателем родины и госизменником.

В Госдуме РФ предположили, что Медведчука будут пытать, но не убьют, так как Зеленский предложил обменять "предателя" на украинских военнопленных.