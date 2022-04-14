Лавров заявил о "тотальной гибридной войне" Запада против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "русофобский Запад" вместе с Европой достиг кульминации в "тотальной гибридной войне" против России.

"США стремится к тому, чтобы решать свои узкокорыстные задачи в ущерб национальным интересам других стран. Важнейшей составной частью этой агрессивной линии является многолетняя политика Запада по комплексному, системному сдерживанию нашей страны. Что называется, по всем фронтам. Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам, по сути дела, тотальную гибридную войну", — заявил Лавров на конференции "Цифровые международные отношения — 2022" в МГИМО.

Лавров добавил, что Россия пытается раскрыть правду о происходящем на Украине и донести эту информацию до всего мира, однако Западу это не нравится, поэтому он так или иначе перекрывает пути для СМИ в России. Также он заявил, что в США не хотят, чтобы "информация, подкрепленная фактами" попала в обширную сеть, поэтому такие платформы, как Twitter* и Facebook** уходят с российского рынка.

Министр отметил, что помимо прочего, Запад блокирует российские интернет-ресурсы "не стесняясь", благодаря чему показывает своё отношение к происходящему на Украине.

* заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.

** запрещённая в России экстремистская организация.