Монтян: задержание Медведчука - отвлечение внимания от поражения ВСУ в Мариуполе

Адвокат и политический активист Татьяна Монтян объяснила, почему Украина срочно пошла на крайние меры после фиаско с тысячей сдавшихся в плен морских пехотинцев в Мариуполе.

Напомним, представителя ОПЗЖ Виктора Медведчука задержала СБУ еще в самом начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризаций Украины.

Сейчас же киевский режим пытается использовать его "задержание" в качестве информповода, чтобы отвлечь внимание от поражения украинских войск в Мариуполе. В Телеграм-канале Монтян объясняет, зачем Украина раздула историю с "задержанием" и как Киев попытался обыграть фиаско со сдачей в плен тысячи морпехов.

Медведчук, скорее всего, был задержан еще в конце февраля, когда Москва объявила о начале спецоперации. Сейчас же киевский режим пытается выставить все так, будто представителя ОПЗЖ арестовали только сейчас, чтобы создать определенный информшум.

Монтян уверена, что Украина, сообщив о "задержании", пошла на крайние меры, пытаясь отвлечь внимание от поражения ВСУ. Зеленский, рассказав об аресте своего политического оппонента, обыграл фиаско с тысячей морпехов ВСУ, которые бесславно сдались в плен в Мариуполе.

Серьезное фиаско нужно было перебить чем-то масштабным. а Медведчук – прекрасный вариант, подытожила Монтян.