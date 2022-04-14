Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопрос, возможен ли вариант при котором ВС РФ ограничатся лишь зачисткой территории Донбасса.
Обозреватель МИА "Россия сегодня" в беседе с "Украина.ру" объяснил, не ограничится ли Россия лишь территорией Донбасса, отказавшись от аналогичных действий на остальной части Украины.
Ищенко отметил, что этот вариант сейчас стремится к нулю, потому, что "раньше кончатся украинцы, чем Украина сможет одержать победу над Россией".
Оне еще допускает вариант, когда в войну вступят Румыния, Польша и т. д.
"Россия тогда действительно будет стоять перед дилеммой. Завершать боевые действия на каких-то условиях линии разграничения — раздела Украины с соответствующими государствами или начинать европейскую войну…", — заявил Ростислав Ищенко.
Что в этой ситуации выберет Москва, эксперт сказать затрудняется — подобный вопрос решаем лишь в конкретное время, исходя из конкретных событий. Политолог не исключил и попадание отдельных западных регионов Украины в состав Польши, Румынии или Венгрии.
Даже теоретический раздел западной Украины между этими странами в любом случае делает для РФ "в принципе неприемлемым" вариант сохранения за Украиной хоть какой-то государственности "после того, что сейчас происходило", полагает эксперт.
Сейчас интерес России состоит в том, чтобы дойти до западной границы Украины, провести зачистку её от нацистов, а уж потом решать, что конкретно делать с этими территориями в плане их административной и политической организации, подытожил аналитик.
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