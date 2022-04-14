В Крыму поддержали позицию Ле Пен по статусу полуострова — "Вызывает уважение"

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что позиция кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен на текущих выборах в отношении принадлежности полуострова вызывает уважение.

Как подчеркнул Гемпель, Ле Пен не побоялась высказать свою позицию, несмотря на мировое давление. Ранее она заявила, что всегда считала Крым российским и не намерена менять свою точку зрения.

"Борьба будет достаточно жёсткой, так как проамериканские силы применят весь набор, в том числе и грязных технологий, чтобы не допустить победу неугодного им независимого кандидата, способного отстаивать национальные интересы своей страны и народа, а не быть марионеткой", — пояснил Гемпель в беседе с РИА Новости.

По его словам, крымчане "будут рады", если после выборов, независимо от их исхода, Ле Пен сможет посетить полуостров.