МИД РФ: Запад хочет подорвать интеграционные процессы в СНГ

Интеграция и партнёрские программы в пространстве Содружества независимых государств могут стать очередной целью западных стран, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

По его словам, речь идёт о подрыве интеграционных процессов между странами СНГ.

"Запад явно стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества. В этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС", — пояснил Евдокимов в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул директор первого департамента, в данном случае государствам необходимо разработать эффективные механизмы и подойти "творчески" к реализации намеченных интеграционных программ, не ограничиваясь одним форматом.