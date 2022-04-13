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Автор Дмитрий Плотников

Политолог: не исключено, что Медведчука могут убрать

Политика

Задержание в Киеве лидера партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука — малая часть масштабной зачистки оппонентов действующей власти Украины.

Политолог: не исключено, что Медведчука могут убрать

Ведь они в Харькове могут войти в состав альтернативного правительства. И в ближайшее время можно ожидать новых арестов или ликвидации "противников Киева". Об этом заявил замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко

Медведчук может стать ядром будущего правительства, в которое войдут многие депутаты, сумевшие убежать от Владимира Зеленского до своих арестов. Такие люди есть, и костяк уже начал формироваться, пишет 360tv.

Виктор Медведчук имел весьма серьёзный политический вес и до сих пор его имеет на Украине. Поэтому он и арестован — как кандидат в будущие президенты.

Если говорить об обмене Медведчука — то это пропагандистский ход. Как, к примеру, обменять тысячу человек на одного? Разумеется, никто на это не пойдет, а пленных мы меняем "голову на голову". Но не исключено, что Медведчука могут и убрать. Не сейчас, конечно, а когда в этом будет выгода.

Или его будут держать под арестом, а потом обменяют, если в плен попадет кто-то из серьезных личностей. Например, командир националистического батальона.

Но тем не менее, они начали зачищать оппозицию. И не исключено, что кто-то из оппозиционеров уже убиты в СБУ.

Киев начал зачищать оппозицию. Посмотрите, какие жесткие меры принимаются, например, перлюстрации телефонов. Если у человека находят звонки из России, то человек попадает уже под санкции и его арестовывают.

Сейчас там начнутся массовые аресты. Например, всё окружение Медведчука. Будут собирать компромат на них, будут проводиться допросы, вычисляться связи.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сбу виктор медведчук
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