В МИД РФ призвали не верить провокациям на Украине

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев готовит новые постановочные видеоролики, чтобы дискредитировать российских военных в глазах общественности.

"Сейчас Киев готовит новые постановки в населенных пунктах Середина-Буда, Нижняя Сыроватка в Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации", — заявила Захарова во время заседания МИД 13 апреля.

Захарова также призвала другие страны не поддаваться на подобные провокации.

Ранее заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что Украина может организовать химический терроризм. По словам политика, такой вариант развития событий возможен, в связи с множественными провокациями со стороны Киева и "вынашиваемыми Владимиром Зеленским планами по химпровокациям на Донбассе".