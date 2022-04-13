Песков: Кремль не располагает информацией об аресте Суркова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об уголовном преследовании бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

Ранее издание "Русская планета" и другие СМИ сообщили о том, что Сурков находится под домашним арестом. По словам экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, который является доверенным лицом Суркова, бывший помощник президента арестован по делу о массовых хищениях на Донбассе.

С 2014 года Сурков курировал действия России в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Бюджет России направлял в Донбасс миллиарды рублей на подготовку пророссийских настроений, однако эти средства не доходили до региона, что осложнило спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.