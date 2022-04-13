Вассерман: пока Украина независима, она источник повышенной опасности

До тех пор, пока Украина "независимое государство", она остается источником повышенной опасности прежде всего для самой себя, а затем и для всего окружающего мира.

Депутат Госдумы РФ и политический аналитик Анатолий Вассерман в эфире "Радио Спутник" высказал собственную позицию о военной спецоперации России и будущем Украины.

Совершенно независимо от того, как сформулированы задачи нашей военной специальной операции сейчас денацификация Украины с сохранением ее формальной независимости от остальной РФ невозможна, убеждён Вассерман.

До тех пор, пока Украина числится независимым государством, она вынуждена действовать по нацистской программе по превращению своего русского большинства в нечто антирусское.

"Поэтому я совершенно уверен, что поставленные цели демилитаризации и денацификации будут выполнены, но это удастся сделать только путем реинтеграции Украины с остальной Россией. В какой форме это будет обеспечено? Я бы предпочел создание Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов", - подытожил Анатолий Вассерман.

Также эксперт отметил, что без денацификации и демилитаризации всей Украины еще одна цель - по безопасности жителей Донбасса, в принципе недостижима. А значит все это должно достигаться параллельно и синхронно.