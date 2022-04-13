Политолог Екатерина Шульман сейчас находится в Германии

Политолог и преподавательница Шанинки (МВШСН) Екатерина Шульман выехала из России и сейчас находится в Германии. Об этом она рассказала в интервью на Youtube-канале "Живой гвоздь".

По словам Шульман, она была приглашена в ФРГ как стипендиат фонда Роберта Боша, который финансирует различные культурные, социальные и научные проекты. Как утверждает политолог, она планировала принять участие в стипендиальной программе только в следующем году, но на её решение повлияли "текущие обстоятельства".

При этом Шульман подчеркнула, что не считает себя "большой жертвой репрессий" и политэмигранткой, так как её пребывание в Германии ограничено временными рамками программы. Ранее, однако, появлялась информация, что власти направляли запросы о проверке многих преподавателей Шанинки.

С обострением ситуации на территории Украины, Екатерина Шульман предрекала ужесточение политического режима и внутри России. В частности, она говорила о возможной блокировке ряда приложений и соцсетей в стране.