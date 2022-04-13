Получим войну в 2024 году: политолог Марков призвал не вести переговоры с Киевом

Российские власти должны как следует обдумать целесообразность дальнейших переговоров с Киевом. Если военная операция закончится дипломатией, Запад быстро подготовит Украину к войне против России, считает политолог Сергей Марков.

Кремль ещё некоторое время назад пытался найти решение украинскому кризису на переговорах с Киевом, напомнил известный российский политолог Сергей Марков. Сейчас ситуация поменялась, и киевский режим ставит условия России, однако сам игнорирует встречные договоренности, передаёт слова эксперты издание "Украина.ру". Это означает, что попытка завершить спецоперацию дипломатией даст возможность для различных провокаций со стороны украинской власти.

Если денацификация Украина будет завершена за столом переговоров, в Киеве вновь развернётся проект «анти-Россия».

"США и Запад будут просто брать наемников со всего мира и записывать их как граждан Украины и за счет этого будут создавать мощную армию, которую бросят на Россию в 2024 году", — предупредил Марков.

Сейчас Кремль должен придерживаться выбранного варианта: поставленных целей спецоперации нужно достичь, а не останавливаться на полпути. Очищенные от нацистов регионы ждут политических реформ, чтобы окончательно изменить государственный курс Украины.