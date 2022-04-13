EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Получим войну в 2024 году: политолог Марков призвал не вести переговоры с Киевом

Политика

Российские власти должны как следует обдумать целесообразность дальнейших переговоров с Киевом. Если военная операция закончится дипломатией, Запад быстро подготовит Украину к войне против России, считает политолог Сергей Марков.

Получим войну в 2024 году: политолог Марков призвал не вести переговоры с Киевом

Кремль ещё некоторое время назад пытался найти решение украинскому кризису на переговорах с Киевом, напомнил известный российский политолог Сергей Марков. Сейчас ситуация поменялась, и киевский режим ставит условия России, однако сам игнорирует встречные договоренности, передаёт слова эксперты издание "Украина.ру". Это означает, что попытка завершить спецоперацию дипломатией даст возможность для различных провокаций со стороны украинской власти.

Если денацификация Украина будет завершена за столом переговоров, в Киеве вновь развернётся проект «анти-Россия».

"США и Запад будут просто брать наемников со всего мира и записывать их как граждан Украины и за счет этого будут создавать мощную армию, которую бросят на Россию в 2024 году", — предупредил Марков.

Сейчас Кремль должен придерживаться выбранного варианта: поставленных целей спецоперации нужно достичь, а не останавливаться на полпути. Очищенные от нацистов регионы ждут политических реформ, чтобы окончательно изменить государственный курс Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы переговоры сергей марков
Sberbank
Новости
Сам себе противоречит: Боррель заявил, что ЕС сдерживает конфликт на Украине
В МИД РФ заявили о наличии у Украины базы для создания ракетных вооружений
Минобороны: армия РФ уничтожила два крупных склада вооружения на Украине
Приложение "Сбербанка" больше недоступно для скачивания в Google Play
Продюсер Лавров: Галкин скоро вернётся в Россию
Япония вступит в военный альянс с США, Великобританией и Австралией
Баранец: блокированные на "Азовстали" натовцы просят русских о пощаде
Замглавы МИД Сыромолотов: ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников
Замглавы МИД РФ Сыромолотов: съёмки пыток пленных РФ ведутся для устрашения
Политолог Екатерина Шульман сейчас находится в Германии
Популярное
Мир. Новости мира
Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе

Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера

Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе
США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины
Мир. Новости мира
США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины
Мир. Новости мира
Аналитик Петерсен проанализировал стратегию ВМФ России в случае конфликта с НАТО
Мир. Новости мира
США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro
Любовь Степушова Кризис в Молдавии нарастает: запрещены георгиевская лента и символы Z и V Любовь Степушова Игорь Буккер Укронацисты пугают чеченский спецназ салом Игорь Буккер Ирина Шлионская Как Блэк-Ривер-Фоллс превратился в "проклятый город" Ирина Шлионская
Евросоюз
Укронацисты пугают чеченский спецназ салом
Мир. Новости мира
Для каких целей Зеленскому может понадобится Медведчук: версии
Зачем ездил в Россию Карл Нехаммер?
Экономика и бизнес
Зачем ездил в Россию Карл Нехаммер?
Последние материалы
Минобороны: армия РФ уничтожила два крупных склада вооружения на Украине
Приложение "Сбербанка" больше недоступно для скачивания в Google Play
Продюсер Лавров: Галкин скоро вернётся в Россию
Япония вступит в военный альянс с США, Великобританией и Австралией
Баранец: блокированные на "Азовстали" натовцы просят русских о пощаде
Замглавы МИД Сыромолотов: ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников
Замглавы МИД РФ Сыромолотов: съёмки пыток пленных РФ ведутся для устрашения
Политолог Екатерина Шульман сейчас находится в Германии
Лукашенко: Белоруссия не войдёт в состав РФ, мы с Путиным не настолько глупы
Daily Telegraph: Британцы запасаются консервами и туалетной бумагой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников