"С радио попёрли": Сатановский о исчезновении своей передачи после эфира с Кедми

Известный политолог Евгений Сатановский объяснил отсутствие своей программы "От трех до пяти" на радио "Вести FM" после после эфира с экспертом Яковом Кедми.

Сатановский на канале "Турция с Иваном Стародубцевым" объяснил, что отсутствие программы на радио действительно связано с эфиром, в котором участвовал израильский политический эксперт Кедми.

Программа "От трех до пяти" перестала выходить с 30 марта. Евгений Янович утверждает, что это связано с высказываниями, которые он с гостем позволил себе произнести о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. Сатановский полагает, что лишился эфиров из-за людей, коим не понравилась его позиция – политолог усматривает прямое воздействие на редакцию радиостанции.

С 31 марта теперь выходит блок авторских материалов Сатановского.

"С радио нашу передачу действительно поперли. На "Вести" как раз после обсуждения с Кедми переговоров в Стамбуле и того, как это выглядело, с прошлой среды, уже недели полторы, программы "От трех до пяти" нет. Что – пожимаем плечами – наверно, тоже отмечает качество нашего анализа, потому что все-таки сильно испугали людей, у которых хватило ресурса, чтобы позвонить и добиться того, чтобы программу с федерального радио убрали", — рассказывает эксперт.

Также он считает крайне важным выражение позиции тележурналиста Владимира Соловьева и блогера Юрия Подоляка – их он сравнил с партизанами времен Великой Отечественной войны.

Кстати, серьёзным успехом в противостоянии западной пропаганде и подрывной деятельности Евгений Сатановский назвал закрытие в России канала Euronews и появление на его частоте канала "Соловьев LIVE", где регулярно он выступает и сам.