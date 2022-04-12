Шольцу уже не смешно: или крах экономики ФРГ, или она принимает требования РФ

Перспективы экономики Европы без российских энергоресурсов весьма туманны.

Даже во Франции, вроде бы не так сильно зависящей от нашего газа, проблемы налицо. Уровень жизни простых людей резко снизился. По неофициальной информации, в стране все подорожало как минимум на треть.

Если продолжать французскую тему, то проходящие выборы на этом фоне могут закончится весьма неожиданно. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по опросам во втором туре наберет 48,5% голосов, а Макрон 51,5%. Но это до чего довели французский народ, что он начинает идти за лидером крайне правой партии?

Поговорим о Германии. А вот она зависит на 40% от нашего газа и ситуация тут весьма сложная, пишет donnov. ru.

С одной стороны Брюссель требует отказаться от оплаты за газ российскими рублями, но тогда газ будет совсем отключен.

Промышленность ФРГ без газа загнется в ближайшие полгода. Зиму немцы встретят без газа, угля и дров. Бизнесмены уже заявили Канцлеру Шольцу, что при таком сценарии страна просто-напросто скатится в прошлоый век. А если учесть отсутствие удобрений и зерна, то Германии грозит еще и голод.

Канцлеру сейчас уже не до смеха (как на той конференции), когда вырисовываются такие перспективы. Ну а если немцы откажутся платить рублями за газ, нефть и зерно, то мы остановим экспорт всего этого.

Но как бы то ни было — Германия должна почувствовать (да и остальные враждебные нам страны), что значит пытаться душить и разрушить Россию придуманными санкциями.