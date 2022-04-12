Медведев рассказал об американских биолабораториях на Украине

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на Украине есть американские биолаборатории, где разрабатывается биологическое оружие.

«Мы прекрасно понимаем, для чего были созданы биолаборатории на Украине. Это вовсе не поиск каких-то эффективных средств защиты от опасных болезней и кооперация с международным сообществом. По сути разрабатывались компоненты биологического оружия», - приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о существовании американских биолабораторий близ российско-украинских границ. Отмечалось, что работа лабораторий была полностью засекречена, так как работники американских организаций имели дело с микроорганизмами, которые несут угрозу всему человечеству.

Также сообщалось, что США и Украина заключили договор на совместные биологические исследования. На лаборатории было выделено 32 млн долларов.