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Автор Полина Кузнецова

Медведев рассказал об американских биолабораториях на Украине

Политика

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на Украине есть американские биолаборатории, где разрабатывается биологическое оружие.

Медведев рассказал об американских биолабораториях на Украине

«Мы прекрасно понимаем, для чего были созданы биолаборатории на Украине. Это вовсе не поиск каких-то эффективных средств защиты от опасных болезней и кооперация с международным сообществом. По сути разрабатывались компоненты биологического оружия», - приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о существовании американских биолабораторий близ российско-украинских границ. Отмечалось, что работа лабораторий была полностью засекречена, так как работники американских организаций имели дело с микроорганизмами, которые несут угрозу всему человечеству.

Также сообщалось, что США и Украина заключили договор на совместные биологические исследования. На лаборатории было выделено 32 млн долларов.

 

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Автор: Полина Кузнецова, Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий медведев
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