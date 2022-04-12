"Если обещал — сделаем": Путин намерен присвоить Лукашенко звание полковника

Глава российского государства Владимир Путин пообещал присвоить президенту Белоруссии Александру Лукашенко воинское звание полковника.

Так, в ходе совместной пресс-конференции двух глав государства журналист напомнил, что не так давно глава белорусского государства посетовал, что Путин до сих пор не присвоил ему полковника и попросил прояснить ситуацию.

"Александр Григорьевич не нуждается, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. Он сам большой начальник. Я как вы знаете, не имею никаких званий и чинов, но верой служу народу. Конечно, военные звания нужны, прежде всего, военным людям, а Александр Григорьевич, он там на переднем крае, ему они нужнее, чем мне", — отметил Путин.

Однако Лукашенко на слова лидера РФ ответил следующим образом:

"Было бы неплохо, если бы я тоже был полковником. Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил", — сказал белорусский лидер.

На что Путин сказал: "Если обещал — сделаем".