Президент России Владимир Путин назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина".

Симпатизирующие украинским нацистам люди должны понять, что Запад использует Украину для достижения своих целей.

"Люди, которые стоят в военной форме с нашивками СС "Галичина", ну это просто подонки. Но есть и другие, которые им симпатизируют, не считают себя нацистами, но считают себя националистами. Но и они должны понять, что главная цель — это не помощь Украине со стороны Запада. Украина — это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа", — заявил лидер страны на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.