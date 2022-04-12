EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Греция намерена избавиться от зависимости российского газа
Эксперт: украинские нацбаты готовы направить на Америку их же оружие
Германия исчерпает запасы газа до осени в случае отказа РФ от поставок
Захарова заявила о превращении ЕС в часть "военной агрессивной машины" НАТО
НАТО: нас ждет новый, очень кровавый этап войны
Китай сократит закупку СПГ
Захарова: Япония примкнула к русофобам исключив "Азов"* из списка неонацистов
Автор Полина Кузнецова

НАТО: нас ждет новый, очень кровавый этап войны

Политика

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Россия, НАТО и Украина переходят на новый этап войны, который будет гораздо сложнее, чем-то, что было до него.

"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. По нашим оценкам, мы вступаем во второй этап, еще более сложный", — заявил Джоанэ в эфире телеканала Digi 24.

На данный момент с начала военной спецоперации на Украине, 24 февраля, погибло более 35 тысяч человек: две тысячи гражданских лиц, 14 тысяч украинских военных, 19 тысяч российских военных.

Военную поддержку Украине предоставили США, Чехия, Турция.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Полина Кузнецова, Куратор: Олег Артюков
нато
Популярное
Силовые структуры
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды

СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.

В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Силовые структуры
"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Шиям Ядагири Закат НАТО не за горами: альянс изжил сам себя Шиям Ядагири Ирина Шлионская В голове у человека могут оказаться не только мысли Ирина Шлионская Игорь Буккер Горе от ума: люди стали умнее, но не здоровее Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Эксперты предполагают, что спрятано в бункерах "Азовстали"
Силовые структуры
Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Силовые структуры
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Популярное
Силовые структуры
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды

СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.

В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Силовые структуры
"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Шиям Ядагири Закат НАТО не за горами: альянс изжил сам себя Шиям Ядагири Ирина Шлионская В голове у человека могут оказаться не только мысли Ирина Шлионская Игорь Буккер Горе от ума: люди стали умнее, но не здоровее Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Эксперты предполагают, что спрятано в бункерах "Азовстали"
Силовые структуры
Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Силовые структуры
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Последние материалы
НАТО: нас ждет новый, очень кровавый этап войны
Захарова заявила о превращении ЕС в часть "военной агрессивной машины" НАТО
Китай сократит закупку СПГ
Захарова: Япония примкнула к русофобам исключив "Азов"* из списка неонацистов
Посол России: как Польша будет обходить свои же санкции против РФ
Иностранный наёмник в Мариуполе: нам придётся сдаться российским военным
Ученый-экономист рассказал нюансы санкций Японии
Иммунолог спрогнозировал, что новая волна COVID-19 не будет мощной
Власти Украины заявили о задержании 10 российских судов для их национализации
В Госдуме отреагировали на санкции Японии против России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников