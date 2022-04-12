НАТО: нас ждет новый, очень кровавый этап войны

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Россия, НАТО и Украина переходят на новый этап войны, который будет гораздо сложнее, чем-то, что было до него.

"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. По нашим оценкам, мы вступаем во второй этап, еще более сложный", — заявил Джоанэ в эфире телеканала Digi 24.

На данный момент с начала военной спецоперации на Украине, 24 февраля, погибло более 35 тысяч человек: две тысячи гражданских лиц, 14 тысяч украинских военных, 19 тысяч российских военных.

Военную поддержку Украине предоставили США, Чехия, Турция.