Российский ученый-экономист Андрей Колганов рассказал о тех, кого коснуться японские санкции.
12 апреля Японии утвердила новый пакет санкций против России, в который вошли 398 физических лиц и 28 организаций.
"Я думаю, что воздействие этих санкций не будет в целом для российской экономики чувствительным, хотя отдельным лицам и компаниям придется столкнуться с трудностями, если у них есть значительных экономические связи с Японией", — приводит слова Колганова "Лента.ру".
Также экономист отметил, что несмотря на пакет санкций, Япония не вышла из Сахалинского проекта по добыче газа, запретила ввоз только некоторых видов древесины, а не все поставки, и запретила только некоторые инвестиции, для других нужно будет получать отдельное разрешение.
Ранее Япония ввела запрет на ввоз некоторых видов машинного оборудования и алкоголя, а также заморозила активы Сбербанка и Альфа-банка.
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