Путин: столкновение Киева с Москвой было неизбежным

Глава российского государства Владимир Путин на космодроме "Восточный" заявил, что Запад из Украины создает антироссийский плацдарм, где имеются все условия для процветания национализма.

По словам президента, из-за того, что на Украине специально выращивали неонацистскую поросль, столкновение с Москвой было неизбежно, вопрос был только во времени.

В ходе пресс-конференции российский лидер также сообщил, что нет никаких сомнений, что цели и задачи операции будут выполнены: "Цель — помощь людям в Донбассе".