Глава российского государства Владимир Путин на космодроме "Восточный" заявил, что Запад из Украины создает антироссийский плацдарм, где имеются все условия для процветания национализма.
По словам президента, из-за того, что на Украине специально выращивали неонацистскую поросль, столкновение с Москвой было неизбежно, вопрос был только во времени.
В ходе пресс-конференции российский лидер также сообщил, что нет никаких сомнений, что цели и задачи операции будут выполнены: "Цель — помощь людям в Донбассе".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.
СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.